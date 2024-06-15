2024 Erciyes Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103590350

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Erciyes Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü tercih kod numarası 103590350 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erciyes Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erciyes Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Çerkez Dili ve Kültürü Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.

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Erciyes Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü Taban Puanı: 239,22530

Erciyes Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 32

Erciyes Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü Başarı Sıralaması: 934.075

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103590350

ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 239,22530

Başarı Sıralaması: 934.075

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 230,58906

Başarı Sıralaması: 1.040.196

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 30+1

Yerleşen 2021 : 13

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 195,13072

Başarı Sıralaması: 820

Kontenjan 2020 : 30+1

Yerleşen 2020 : 31

Erciyes Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.