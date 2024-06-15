2024 Düzce Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103390125

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Düzce Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce ilinde bulunan Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü tercih kod numarası 103390125 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Düzce Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Düzce Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü , Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.

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Düzce Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Taban Puanı: 251,37416

Düzce Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 42

Düzce Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Başarı Sıralaması: 797.393

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103390125

ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi

FAKÜLTE: Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Düzce

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 251,37416

Başarı Sıralaması: 797.393

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,83520

Başarı Sıralaması: 679.133

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 216,56408

Başarı Sıralaması : 553.329

Kontenjan 2021 : 40+1

Yerleşen 2021 : 41

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252,28650

Başarı Sıralaması: 487

Kontenjan 2020 : 40+1

Yerleşen 2020 : 41

Düzce Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Düzce Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.