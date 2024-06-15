2024 Düzce Üniversitesi İlahiyat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103310537

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Düzce Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce ilinde bulunan Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 103310537 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Düzce Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Düzce Üniversitesi İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 108+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat Bölümüne 114 kişi yerleşmiştir.

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Düzce Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 282,17475

Düzce Üniversitesi İlahiyat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 114

Düzce Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 489.141

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103310537

ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Düzce

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 282,17475

Başarı Sıralaması: 489.141

Kontenjan 2023 – 2024 : 108+3+0+3+0

Yerleşen 2023 – 2024: 114

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 305,81541

Başarı Sıralaması: 314.439

Kontenjan 2022: 108+3

Yerleşen 2022: 111

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 266,55938

Başarı Sıralaması : 249.062

Kontenjan 2021 : 108+3

Yerleşen 2021 : 111

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 315,96261

Başarı Sıralaması: 152

Kontenjan 2020 : 120+3

Yerleşen 2020 : 123

Düzce Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Düzce Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.