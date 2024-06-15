2024 Düzce Üniversitesi Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103310413

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Düzce Üniversitesi Gürcü Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce ilinde bulunan Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 103310413 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Düzce Üniversitesi Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Düzce Üniversitesi Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümüne 22 kişi yerleşmiştir.
Düzce Üniversitesi Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 233,56884
Düzce Üniversitesi Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 22
Düzce Üniversitesi Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 998.456
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103310413
ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Düzce
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 233,56884
Başarı Sıralaması: 998.456
Kontenjan 2023 – 2024 : 20+1+0+1+0
Yerleşen 2023 – 2024: 22
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 209,45345
Başarı Sıralaması: 1.263.727
Kontenjan 2022: 20+1
Yerleşen 2022: 21
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 20+1
Yerleşen 2021 : 5
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 210,35888
Başarı Sıralaması: 799
Kontenjan 2020 : 20+1
Yerleşen 2020 : 21
Düzce Üniversitesi Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Düzce Üniversitesi Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.