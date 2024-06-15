2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103111016

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Dokuz Eylül Üniversitesi Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 103111016 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Dokuz Eylül Üniversitesi Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Dokuz Eylül Üniversitesi Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi Bölümü , Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi Bölümü kontenjanı 1+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi Bölümüne 1 kişi yerleşmiştir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 217,01772
Dokuz Eylül Üniversitesi Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 1
Dokuz Eylül Üniversitesi Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 1.180.881
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103111016
ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi
FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 217,01772
Başarı Sıralaması: 1.180.881
Kontenjan 2023 – 2024 : 1+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 1
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 308,31777
Başarı Sıralaması: 298.427
Kontenjan 2022: 1+0
Yerleşen 2022: 1
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 306,46113
Başarı Sıralaması : 96.123
Kontenjan 2021 : 1+0
Yerleşen 2021 : 1
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 303,37923
Başarı Sıralaması: 200
Kontenjan 2020 : 1+0
Yerleşen 2020 : 1
Dokuz Eylül Üniversitesi Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.