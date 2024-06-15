2024 Dicle Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103010373

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Dicle Üniversitesi Tarih Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır ilinde bulunan Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 103010373 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dicle Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dicle Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü , Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 20+1+0+0+5 kişidir. 2023 yılında Tarih Öğretmenliği Bölümüne 26 kişi yerleşmiştir.

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Dicle Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 368,84027

Dicle Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 26

Dicle Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 63.781

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103010373

ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Diyarbakır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 368,84027

Başarı Sıralaması: 63.781

Kontenjan 2023 – 2024 : 20+1+0+0+5

Yerleşen 2023 – 2024: 26

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 358,44800

Başarı Sıralaması: 87.889

Kontenjan 2022: 20+1

Yerleşen 2022: 21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 313,03451

Başarı Sıralaması : 80.355

Kontenjan 2021 : 20+1

Yerleşen 2021 : 21

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 349,13740

Başarı Sıralaması: 65.9

Kontenjan 2020 : 20+1

Yerleşen 2020 : 21

Dicle Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dicle Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.