2024 Dicle Üniversitesi İlahiyat Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103090148

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Dicle Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır ilinde bulunan Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 103090148 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Dicle Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Dicle Üniversitesi İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 160+4+0+4+40 kişidir. 2023 yılında İlahiyat Bölümüne 208 kişi yerleşmiştir.
Dicle Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 279,10894
Dicle Üniversitesi İlahiyat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 208
Dicle Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 516.234
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103090148
ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Diyarbakır
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 279,10894
Başarı Sıralaması: 516.234
Kontenjan 2023 – 2024 : 160+4+0+4+40
Yerleşen 2023 – 2024: 208
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 286,62709
Başarı Sıralaması: 456.292
Kontenjan 2022: 160+4
Yerleşen 2022: 164
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 225,63590
Başarı Sıralaması : 524.854
Kontenjan 2021 : 160+4
Yerleşen 2021 : 164
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 300,43791
Başarı Sıralaması: 213
Kontenjan 2020 : 150+4
Yerleşen 2020 : 154
Dicle Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dicle Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.