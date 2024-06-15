2024 Dicle Üniversitesi İlahiyat Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103090148

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Dicle Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır ilinde bulunan Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 103090148 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dicle Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dicle Üniversitesi İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 160+4+0+4+40 kişidir. 2023 yılında İlahiyat Bölümüne 208 kişi yerleşmiştir.

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Dicle Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 279,10894

Dicle Üniversitesi İlahiyat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 208

Dicle Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 516.234

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103090148

ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Diyarbakır

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 279,10894

Başarı Sıralaması: 516.234

Kontenjan 2023 – 2024 : 160+4+0+4+40

Yerleşen 2023 – 2024: 208

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 286,62709

Başarı Sıralaması: 456.292

Kontenjan 2022: 160+4

Yerleşen 2022: 164

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 225,63590

Başarı Sıralaması : 524.854

Kontenjan 2021 : 160+4

Yerleşen 2021 : 164

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 300,43791

Başarı Sıralaması: 213

Kontenjan 2020 : 150+4

Yerleşen 2020 : 154

Dicle Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dicle Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.