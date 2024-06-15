2024 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102710669

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 102710669 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 170+5+0+5+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat Bölümüne 180 kişi yerleşmiştir.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 297,31458
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 180
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 368.109
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102710669
ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Çanakkale
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 297,31458
Başarı Sıralaması: 368.109
Kontenjan 2023 – 2024 : 170+5+0+5+0
Yerleşen 2023 – 2024: 180
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 317,47316
Başarı Sıralaması: 244.336
Kontenjan 2022: 170+5
Yerleşen 2022: 175
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 268,91230
Başarı Sıralaması : 236.894
Kontenjan 2021 : 170+5
Yerleşen 2021 : 175
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 325,99013
Başarı Sıralaması: 120
Kontenjan 2020 : 190+5
Yerleşen 2020 : 195
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.