2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. İlahiyat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107390273

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Burdur ilinde bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 107390273 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Burdur ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 107+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat Bölümüne 113 kişi yerleşmiştir.

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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 258,41122

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 113

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 720.668

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107390273

ÜNİVERSİTE: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Burdur

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 258,41122

Başarı Sıralaması: 720.668

Kontenjan 2023 – 2024 : 107+3+0+3+0

Yerleşen 2023 – 2024: 113

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 301,80424

Başarı Sıralaması: 341.224

Kontenjan 2022: 107+3

Yerleşen 2022: 110

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 252,94111

Başarı Sıralaması : 329.607

Kontenjan 2021 : 107+3

Yerleşen 2021 : 110

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 310,65183

Başarı Sıralaması: 171

Kontenjan 2020 : 130+4

Yerleşen 2020 : 134

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.