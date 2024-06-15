2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. İlahiyat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107390273

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Burdur ilinde bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 107390273 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Burdur ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 107+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat Bölümüne 113 kişi yerleşmiştir.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 258,41122
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 113
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 720.668
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107390273
ÜNİVERSİTE: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Burdur
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 258,41122
Başarı Sıralaması: 720.668
Kontenjan 2023 – 2024 : 107+3+0+3+0
Yerleşen 2023 – 2024: 113
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 301,80424
Başarı Sıralaması: 341.224
Kontenjan 2022: 107+3
Yerleşen 2022: 110
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 252,94111
Başarı Sıralaması : 329.607
Kontenjan 2021 : 107+3
Yerleşen 2021 : 110
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 310,65183
Başarı Sıralaması: 171
Kontenjan 2020 : 130+4
Yerleşen 2020 : 134
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.