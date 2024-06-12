2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107390182

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Burdur ilimizde yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Teknoloji Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107390182

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Burdur  ilinde bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Bucak Teknoloji Fakültesi   Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü tercih kod numarası 107390182 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü , Bucak Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Burdur ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü kontenjanı 12+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümüne 13 kişi yerleşmiştir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban Puanı: 309,00871

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 13

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Başarı Sıralaması: 295.423

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107390182   

ÜNİVERSİTE: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

FAKÜLTE: Bucak Teknoloji Fakültesi

ŞEHİR: Burdur

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 309,00871

Başarı Sıralaması: 295.423

Kontenjan 2023 – 2024 : 12+1+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 13

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 299,29872

Başarı Sıralaması:  295.691

Kontenjan 2022:  12+1

Yerleşen 2022: 13

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2021 :  ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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