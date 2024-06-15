2024 Bolu Abant İzzet Baysal Üni. Gazetecilik Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100190148

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gazetecilik Bölümü İÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bolu ilimizde yer alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bolu Abant İzzet Baysal Üni. Gazetecilik Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100190148

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gazetecilik  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bolu  ilinde bulunan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Gazetecilik  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü tercih kod numarası 100190148 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bolu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gazetecilik  Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Gazetecilik  Bölümüne 54 kişi yerleşmiştir.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü Taban Puanı: 252,89149

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 54

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü Başarı Sıralaması: 780.694

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100190148   

ÜNİVERSİTE: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Bolu

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 252,89149

Başarı Sıralaması: 780.694

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 251,62827

Başarı Sıralaması:  800.495

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  50+2

Yerleşen 2021 : 42

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252,58461

Başarı Sıralaması:  485

Kontenjan 2020 :  50+2

Yerleşen 2020 : 52

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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