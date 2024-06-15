2024 Bolu Abant İzzet Baysal Üni. Gazetecilik Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100190148

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gazetecilik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bolu ilinde bulunan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gazetecilik Bölümü tercih kod numarası 100190148 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gazetecilik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gazetecilik Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bolu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gazetecilik Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Gazetecilik Bölümüne 54 kişi yerleşmiştir.

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban Puanı: 252,89149

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 54

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Başarı Sıralaması: 780.694

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100190148

ÜNİVERSİTE: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Bolu

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 252,89149

Başarı Sıralaması: 780.694

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 251,62827

Başarı Sıralaması: 800.495

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 50+2

Yerleşen 2021 : 42

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252,58461

Başarı Sıralaması: 485

Kontenjan 2020 : 50+2

Yerleşen 2020 : 52

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gazetecilik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gazetecilik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.