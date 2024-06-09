2024 Beykoz Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200810037

Beykoz Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Beykoz Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Beykoz Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200810037

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Beykoz Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Beykoz Üniversitesi   İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi   Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Beykoz Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 200810037 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Beykoz Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Beykoz Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Beykoz Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü , İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 4+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.

Beykoz Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 328,25084

Beykoz Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 4

Beykoz Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 248.015

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200810037   

ÜNİVERSİTE: Beykoz Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 328,25084

Başarı Sıralaması: 248.015

Kontenjan 2023 – 2024 : 4+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 4

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 329,15488

Başarı Sıralaması:  253.161

Kontenjan 2022:  3+0

Yerleşen 2022: 3

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 260,40044

Başarı Sıralaması :  316.57

Kontenjan 2021 :  5+0

Yerleşen 2021 : 5

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 299,83910

Başarı Sıralaması:  292

Kontenjan 2020 :  5+0

Yerleşen 2020 : 5

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Beykoz Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Beykoz Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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