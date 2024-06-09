2024 Beykoz Üni. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 200851534

Beykoz Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Beykoz Üni. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 200851534

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Beykoz Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Beykoz Üniversitesi   Sanat ve Tasarım Fakültesi   İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Beykoz Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümü tercih kod numarası 200851534 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Beykoz Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Beykoz Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Beykoz Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümü , Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümü kontenjanı 51+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümüne 51 kişi yerleşmiştir.

Beykoz Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümü Taban Puanı: 228,44493

Beykoz Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 51

Beykoz Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümü Başarı Sıralaması: 1.166.701

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200851534   

ÜNİVERSİTE: Beykoz Üniversitesi

FAKÜLTE: Sanat ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 228,44493

Başarı Sıralaması: 1.166.701

Kontenjan 2023 – 2024 : 51+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 51

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 260,50534

Başarı Sıralaması:  754.635

Kontenjan 2022:  51+0

Yerleşen 2022: 51

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  59+0

Yerleşen 2021 : 22

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 244,56613

Başarı Sıralaması:  627

Kontenjan 2020 :  59+0

Yerleşen 2020 : 59

taban-taban-puanlari.jpg

Beykoz Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Beykoz Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
2024 Aksaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100810365
2024 Aksaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100810365
2024 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Felsefe Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 111710096
2024 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Felsefe Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 111710096
2024 Dokuz Eylül Üni. Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103110981
2024 Dokuz Eylül Üni. Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103110981
2024 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103230066
2024 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103230066
Çok Okunanlar
Günlük burç yorumları: 9 Haziran Pazar günü burç yorumlarınız nelerdir, sizleri neler bekliyor? Aşk, para, sağlık, kariyer...
Günlük burç yorumları: 9 Haziran Pazar günü burç yorumlarınız nelerdir, sizleri neler bekliyor? Aşk, para, sağlık, kariyer...
Umudumuz Türkiye, bizi kurtarın! 9 Haziran Pazar günü tüm gazete manşetleri
Umudumuz Türkiye, bizi kurtarın! 9 Haziran Pazar günü tüm gazete manşetleri
Bugün hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 9 Haziran Pazar hava durumu ve sıcaklıkları
Bugün hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 9 Haziran Pazar hava durumu ve sıcaklıkları
Bugün güncel altın fiyatları ne kadar? 9 Haziran Pazar günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar
Bugün güncel altın fiyatları ne kadar? 9 Haziran Pazar günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar
Yorumlananlar
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı