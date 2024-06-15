2024 Batman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101710266

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Batman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Batman ilinde bulunan Batman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Batman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 101710266 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Batman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Batman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Batman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Batman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne 64 kişi yerleşmiştir.

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Batman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 278,02691

Batman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 64

Batman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 526.047

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101710266

ÜNİVERSİTE: Batman Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Batman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 278,02691

Başarı Sıralaması: 526.047

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281,07395

Başarı Sıralaması: 503.71

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 210,75722

Başarı Sıralaması : 558.154

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,52379

Başarı Sıralaması: 419

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Batman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Batman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.