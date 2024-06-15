2024 Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200610172

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 200610172 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türkçe Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 2+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Türkçe Öğretmenliği Bölümüne 2 kişi yerleşmiştir.
Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 311,52619
Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 2
Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 275.211
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200610172
ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 311,52619
Başarı Sıralaması: 275.211
Kontenjan 2023 – 2024 : 2+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 2
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 322,27888
Başarı Sıralaması: 219.19
Kontenjan 2022: 2+0
Yerleşen 2022: 2
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 267,97535
Başarı Sıralaması : 241.714
Kontenjan 2021 : 2+0
Yerleşen 2021 : 2
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 319,73016
Başarı Sıralaması: 139
Kontenjan 2020 : 2+0
Yerleşen 2020 : 2
Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.