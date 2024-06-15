2024 Başkent Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü %25 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 200612283

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Başkent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 200612283 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Başkent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Başkent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü , Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü kontenjanı 37+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümüne 37 kişi yerleşmiştir.
Başkent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 240,27888
Başkent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 37
Başkent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 922.239
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200612283
ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi
FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %25 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 240,27888
Başarı Sıralaması: 922.239
Kontenjan 2023 – 2024 : 37+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 37
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 296,18715
Başarı Sıralaması: 381.241
Kontenjan 2022: 32+0
Yerleşen 2022: 32
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 238,31234
Başarı Sıralaması : 435.036
Kontenjan 2021 : 32+0
Yerleşen 2021 : 32
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 261,88927
Başarı Sıralaması: 423
Kontenjan 2020 : 32+0
Yerleşen 2020 : 32
Başkent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.