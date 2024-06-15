2024 Başkent Üni. Çizgi Film ve Animasyon Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200612114

Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Başkent Üni. Çizgi Film ve Animasyon Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200612114

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Başkent Üniversitesi   Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi   Çizgi Film ve Animasyon  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon  Bölümü tercih kod numarası 200612114 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon  Bölümü , Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çizgi Film ve Animasyon  Bölümü kontenjanı 30+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Çizgi Film ve Animasyon  Bölümüne 30 kişi yerleşmiştir.

Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon  Bölümü Taban Puanı: 248,52743

Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 30

Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon  Bölümü Başarı Sıralaması: 829.228

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200612114   

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 248,52743

Başarı Sıralaması: 829.228

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 30

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 307,73320

Başarı Sıralaması:  302.057

Kontenjan 2022:  23+0

Yerleşen 2022: 23

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 246,93600

Başarı Sıralaması :  370.674

Kontenjan 2021 :  23+0

Yerleşen 2021 : 23

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259,66015

Başarı Sıralaması:  437

Kontenjan 2020 :  23+0

Yerleşen 2020 : 23

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Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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