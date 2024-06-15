2024 Balıkesir Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101510586

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Balıkesir Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 101510586 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Balıkesir Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Balıkesir Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü , Turizm Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümüne 54 kişi yerleşmiştir.

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Balıkesir Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 368,90999

Balıkesir Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 54

Balıkesir Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 63.626

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101510586

ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm Fakültesi

ŞEHİR: Balıkesir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 368,90999

Başarı Sıralaması: 63.626

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 369,89020

Başarı Sıralaması: 63.15

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 321,41649

Başarı Sıralaması : 63.108

Kontenjan 2021 : 50+2

Yerleşen 2021 : 52

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 362,16524

Başarı Sıralaması: 45

Kontenjan 2020 : 50+2

Yerleşen 2020 : 52

Balıkesir Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Balıkesir Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.