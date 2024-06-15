2024 Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200510225

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü tercih kod numarası 200510225 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sinema ve Televizyon Bölümü kontenjanı 6+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Sinema ve Televizyon Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.
Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Taban Puanı: 453,25019
Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 7
Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Başarı Sıralaması: 1.756
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200510225
ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi
FAKÜLTE: İletişim Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 453,25019
Başarı Sıralaması: 1.756
Kontenjan 2023 – 2024 : 6+0+1+0+1
Yerleşen 2023 – 2024: 7
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 450,62833
Başarı Sıralaması: 2.537
Kontenjan 2022: 7+0
Yerleşen 2022: 7
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 413,10729
Başarı Sıralaması : 1.874
Kontenjan 2021 : 7+0
Yerleşen 2021 : 7
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 437,39370
Başarı Sıralaması: 2.66
Kontenjan 2020 : 7+0
Yerleşen 2020 : 7
Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.