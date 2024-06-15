2024 Bahçeşehir Üni. Sinema ve Televizyon Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200510234

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü tercih kod numarası 200510234 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sinema ve Televizyon Bölümü kontenjanı 21+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Sinema ve Televizyon Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

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Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Taban Puanı: 327,23263

Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 21

Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Başarı Sıralaması: 194.215

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200510234

ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 327,23263

Başarı Sıralaması: 194.215

Kontenjan 2023 – 2024 : 21+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 21

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 342,59465

Başarı Sıralaması: 134.373

Kontenjan 2022: 21+0

Yerleşen 2022: 21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 269,69156

Başarı Sıralaması : 232.898

Kontenjan 2021 : 21+0

Yerleşen 2021 : 21

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 315,65570

Başarı Sıralaması: 153

Kontenjan 2020 : 21+0

Yerleşen 2020 : 21

Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.