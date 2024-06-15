2024 Bahçeşehir Üni. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200511153

Bahçeşehir Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bahçeşehir Üni. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200511153

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Bahçeşehir Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi   Eğitim Bilimleri Fakültesi   Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 200511153 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bahçeşehir Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bahçeşehir Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 3+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.

Bahçeşehir Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 445,48048

Bahçeşehir Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 4

Bahçeşehir Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 2.563

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200511153   

ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 445,48048

Başarı Sıralaması: 2.563

Kontenjan 2023 – 2024 : 3+0+0+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 4

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 442,03582

Başarı Sıralaması:  3.711

Kontenjan 2022:  3+0

Yerleşen 2022: 3

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 404,61800

Başarı Sıralaması :  2.707

Kontenjan 2021 :  3+0

Yerleşen 2021 : 3

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 435,85435

Başarı Sıralaması:  2.84

Kontenjan 2020 :  3+0

Yerleşen 2020 : 3

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Bahçeşehir Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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