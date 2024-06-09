2024 Atılım Üni. Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 200211526

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Atılım Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atılım Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 200211526 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atılım Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atılım Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atılım Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü , Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 24+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümüne 24 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Atılım Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 264,47299

Atılım Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 24

Atılım Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 722.915

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200211526

ÜNİVERSİTE: Atılım Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivil Havacılık Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 264,47299

Başarı Sıralaması: 722.915

Kontenjan 2023 – 2024 : 24+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 24

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 270,38527

Başarı Sıralaması: 651.225

Kontenjan 2022: 25+0

Yerleşen 2022: 25

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 32+0

Yerleşen 2021 : 7

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247,94201

Başarı Sıralaması: 600

Kontenjan 2020 : 25+0

Yerleşen 2020 : 25

Atılım Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atılım Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.