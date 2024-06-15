2024 Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101430097

Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü İÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzurum ilimizde yer alan Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101430097

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Atatürk Üniversitesi Tarih  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum  ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi   Edebiyat Fakültesi   Tarih  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Tarih  Bölümü tercih kod numarası 101430097 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Tarih  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Tarih  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi Tarih  Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih  Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Tarih  Bölümüne 74 kişi yerleşmiştir.

Atatürk Üniversitesi Tarih  Bölümü Taban Puanı: 245,18874

Atatürk Üniversitesi Tarih  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 74

Atatürk Üniversitesi Tarih  Bölümü Başarı Sıralaması: 866.793

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101430097   

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 245,18874

Başarı Sıralaması: 866.793

Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240,15923

Başarı Sıralaması:  930.898

Kontenjan 2022:  70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  70+2

Yerleşen 2021 : 29

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 239,91914

Başarı Sıralaması:  577

Kontenjan 2020 :  70+2

Yerleşen 2020 : 72

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Atatürk Üniversitesi Tarih  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi Tarih  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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