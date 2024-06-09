2024 Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101490565

Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzurum ilimizde yer alan Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101490565

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim)  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum  ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi   Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi   Sosyal Hizmet (Açıköğretim)  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim)  Bölümü tercih kod numarası 101490565 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim)  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim)  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim)  Bölümü , Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmet (Açıköğretim)  Bölümü kontenjanı 1500+38+0+38+0 kişidir. 2023 yılında Sosyal Hizmet (Açıköğretim)  Bölümüne 1576 kişi yerleşmiştir.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim)  Bölümü Taban Puanı: 248,20379

Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim)  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 1576

Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim)  Bölümü Başarı Sıralaması: 907.397

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101490565   

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 248,20379

Başarı Sıralaması: 907.397

Kontenjan 2023 – 2024 : 1500+38+0+38+0

Yerleşen 2023 – 2024: 1576

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 246,56895

Başarı Sıralaması:  920.496

Kontenjan 2022:  1500+38

Yerleşen 2022: 1538

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2021 :  ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim)  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim)  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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