2024 Atatürk Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101411267

Atatürk Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzurum ilimizde yer alan Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Atatürk Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101411267

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Atatürk Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum  ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi   Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi   Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 101411267 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü , Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 60+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Atatürk Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 422,95002

Atatürk Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62

Atatürk Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 7.714

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101411267   

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 422,95002

Başarı Sıralaması: 7.714

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 415,96108

Başarı Sıralaması:  11.782

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 380,47973

Başarı Sıralaması :  7.873

Kontenjan 2021 :  60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 397,41977

Başarı Sıralaması:  13.6

Kontenjan 2020 :  60+2

Yerleşen 2020 : 62

taban-taban-puanlari.jpg

Atatürk Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 İstanbul Gedik Üni. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 201790292
2024 İstanbul Gedik Üni. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 201790292
2024 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 210402089
2024 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 210402089
2024 Yeditepe Üni. Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206190582
2024 Yeditepe Üni. Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206190582
2024 İstanbul 29 Mayıs Üni. Türkçe Öğretmenliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202210320
2024 İstanbul 29 Mayıs Üni. Türkçe Öğretmenliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202210320
Çok Okunanlar
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı: Nedeni sonradan belli oldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı: Nedeni sonradan belli oldu
2024 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 100190212
2024 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 100190212
2024 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarih Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106010082
2024 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarih Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106010082
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları