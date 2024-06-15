2024 Atatürk Üniversitesi İlahiyat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101490295

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Atatürk Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 101490295 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 292,02187
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 42
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 407.698
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101490295
ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Erzurum
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 292,02187
Başarı Sıralaması: 407.698
Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2023 – 2024: 42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 308,25424
Başarı Sıralaması: 298.869
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: 41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 262,71715
Başarı Sıralaması : 270.061
Kontenjan 2021 : 35+1
Yerleşen 2021 : 36
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 313,84791
Başarı Sıralaması: 159
Kontenjan 2020 : 40+1
Yerleşen 2020 : 41
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.