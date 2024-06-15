2024 Atatürk Üniversitesi İlahiyat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101490295

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Atatürk Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 101490295 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.

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Atatürk Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 292,02187

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 42

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 407.698

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101490295

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 292,02187

Başarı Sıralaması: 407.698

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 308,25424

Başarı Sıralaması: 298.869

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 262,71715

Başarı Sıralaması : 270.061

Kontenjan 2021 : 35+1

Yerleşen 2021 : 36

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 313,84791

Başarı Sıralaması: 159

Kontenjan 2020 : 40+1

Yerleşen 2020 : 41

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.