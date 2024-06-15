2024 Atatürk Üniversitesi İlahiyat Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101430494

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Bölümü İÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzurum ilimizde yer alan Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Atatürk Üniversitesi İlahiyat Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101430494

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Atatürk Üniversitesi İlahiyat  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum  ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi   İlahiyat Fakültesi   İlahiyat  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi İlahiyat  Bölümü tercih kod numarası 101430494 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi İlahiyat  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi İlahiyat  Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat  Bölümü kontenjanı 105+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat  Bölümüne 111 kişi yerleşmiştir.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Taban Puanı: 283,96182

Atatürk Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 111

Atatürk Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Başarı Sıralaması: 473.685

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101430494   

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 283,96182

Başarı Sıralaması: 473.685

Kontenjan 2023 – 2024 : 105+3+0+3+0

Yerleşen 2023 – 2024: 111

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 303,02071

Başarı Sıralaması:  333.031

Kontenjan 2022:  105+3

Yerleşen 2022: 108

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 258,87960

Başarı Sıralaması :  292.216

Kontenjan 2021 :  105+3

Yerleşen 2021 : 108

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 306,69215

Başarı Sıralaması:  187

Kontenjan 2020 :  140+4

Yerleşen 2020 : 144

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Atatürk Üniversitesi İlahiyat  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi İlahiyat  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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