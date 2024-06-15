2024 Atatürk Üniversitesi İlahiyat Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101430494

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Atatürk Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 101430494 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 105+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat Bölümüne 111 kişi yerleşmiştir.
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 283,96182
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 111
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 473.685
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101430494
ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Erzurum
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 283,96182
Başarı Sıralaması: 473.685
Kontenjan 2023 – 2024 : 105+3+0+3+0
Yerleşen 2023 – 2024: 111
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 303,02071
Başarı Sıralaması: 333.031
Kontenjan 2022: 105+3
Yerleşen 2022: 108
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 258,87960
Başarı Sıralaması : 292.216
Kontenjan 2021 : 105+3
Yerleşen 2021 : 108
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 306,69215
Başarı Sıralaması: 187
Kontenjan 2020 : 140+4
Yerleşen 2020 : 144
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.