2024 Atatürk Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101490394

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Atatürk Üniversitesi Fotoğraf bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Fotoğraf Bölümü tercih kod numarası 101490394 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Fotoğraf Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Atatürk Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Atatürk Üniversitesi Fotoğraf Bölümü , Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fotoğraf Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Fotoğraf Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.
Atatürk Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Taban Puanı: 255,36423
Atatürk Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 32
Atatürk Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Başarı Sıralaması: 753.485
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101490394
ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi
FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Fakültesi
ŞEHİR: Erzurum
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 255,36423
Başarı Sıralaması: 753.485
Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2023 – 2024: 32
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 260,56429
Başarı Sıralaması: 702.702
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: 31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 30+1
Yerleşen 2021 : 21
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 240,10891
Başarı Sıralaması: 575
Kontenjan 2020 : 30+1
Yerleşen 2020 : 31
Atatürk Üniversitesi Fotoğraf Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi Fotoğraf Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.