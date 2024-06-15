2024 Atatürk Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101490394

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Atatürk Üniversitesi Fotoğraf bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Fotoğraf Bölümü tercih kod numarası 101490394 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Fotoğraf Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi Fotoğraf Bölümü , Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fotoğraf Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Fotoğraf Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.

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Atatürk Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Taban Puanı: 255,36423

Atatürk Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 32

Atatürk Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Başarı Sıralaması: 753.485

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101490394

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Fakültesi

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 255,36423

Başarı Sıralaması: 753.485

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 260,56429

Başarı Sıralaması: 702.702

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 30+1

Yerleşen 2021 : 21

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240,10891

Başarı Sıralaması: 575

Kontenjan 2020 : 30+1

Yerleşen 2020 : 31

Atatürk Üniversitesi Fotoğraf Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi Fotoğraf Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.