2024 Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101310234

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Artvin ilinde bulunan Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Hopa) İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 101310234 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi (Hopa) bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Artvin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat Bölümüne 94 kişi yerleşmiştir.
Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 247,29183
Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 94
Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 843.083
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101310234
ÜNİVERSİTE: Artvin Çoruh Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi (Hopa)
ŞEHİR: Artvin
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 247,29183
Başarı Sıralaması: 843.083
Kontenjan 2023 – 2024 : 90+3+0+3+0
Yerleşen 2023 – 2024: 94
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 288,01860
Başarı Sıralaması: 445.011
Kontenjan 2022: 90+3
Yerleşen 2022: 93
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 233,90980
Başarı Sıralaması : 469.767
Kontenjan 2021 : 90+3
Yerleşen 2021 : 93
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 299,85731
Başarı Sıralaması: 215
Kontenjan 2020 : 100+3
Yerleşen 2020 : 103
Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.