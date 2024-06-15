2024 Artvin Çoruh Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101370277

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Artvin Çoruh Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Artvin ilinde bulunan Artvin Çoruh Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Artvin Çoruh Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 101370277 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Artvin Çoruh Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Artvin Çoruh Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Artvin Çoruh Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü , Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Artvin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.
Artvin Çoruh Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 328,01495
Artvin Çoruh Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 42
Artvin Çoruh Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 190.724
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101370277
ÜNİVERSİTE: Artvin Çoruh Üniversitesi
FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
ŞEHİR: Artvin
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 328,01495
Başarı Sıralaması: 190.724
Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2023 – 2024: 42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 330,39035
Başarı Sıralaması: 181.368
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: 41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 273,70992
Başarı Sıralaması : 213.118
Kontenjan 2021 : 40+1
Yerleşen 2021 : 41
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2020 : ---
Yerleşen 2020 : ---
Artvin Çoruh Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Artvin Çoruh Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.