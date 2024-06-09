2024 Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü UÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101190436

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 101190436 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü , Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümüne 106 kişi yerleşmiştir.
Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 282,79935
Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 106
Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 547.58
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101190436
ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi
FAKÜLTE: Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Uzaktan
Taban Puan: 282,79935
Başarı Sıralaması: 547.58
Kontenjan 2023 – 2024 : 100+3+0+3+0
Yerleşen 2023 – 2024: 106
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 278,31587
Başarı Sıralaması: 577.05
Kontenjan 2022: 100+3
Yerleşen 2022: 103
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 100+3
Yerleşen 2021 : 95
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 241,56154
Başarı Sıralaması: 653
Kontenjan 2020 : 100+3
Yerleşen 2020 : 103
Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.