2024 Ankara Üniversitesi İlahiyat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101111049

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ankara Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 101111049 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat Bölümüne 22 kişi yerleşmiştir.

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Ankara Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 407,48012

Ankara Üniversitesi İlahiyat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 22

Ankara Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 15.636

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101111049

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 407,48012

Başarı Sıralaması: 15.636

Kontenjan 2023 – 2024 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 22

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 409,25313

Başarı Sıralaması: 15.707

Kontenjan 2022: 20+1

Yerleşen 2022: 21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 354,73366

Başarı Sıralaması : 21.531

Kontenjan 2021 : 20+1

Yerleşen 2021 : 21

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 399,87054

Başarı Sıralaması: 12.4

Kontenjan 2020 : 20+1

Yerleşen 2020 : 21

Ankara Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.