2024 Ankara Sosyal Bilimler Üni. İngilizce Öğretmenliği Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 110910154

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ankara Sosyal Bilimler Üni. İngilizce Öğretmenliği Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 110910154

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi   ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa)   İngilizce Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 110910154 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü , ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngilizce Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 10+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İngilizce Öğretmenliği Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 257,69992

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 10

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 98.731

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110910154   

ÜNİVERSİTE: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa)

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 257,69992

Başarı Sıralaması: 98.731

Kontenjan 2023 – 2024 : 10+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 10

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 219,82716

Başarı Sıralaması:  100.935

Kontenjan 2022:  5+0

Yerleşen 2022: 5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2021 :  ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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