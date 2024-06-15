2024 Ankara Bilim Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 209510018

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ankara Bilim Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Bilim Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Bilim Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 209510018 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Bilim Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Bilim Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Bilim Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü , Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü kontenjanı 25+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümüne 25 kişi yerleşmiştir.
Ankara Bilim Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 169,46014
Ankara Bilim Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 25
Ankara Bilim Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 1.532.228
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 209510018
ÜNİVERSİTE: Ankara Bilim Üniversitesi
FAKÜLTE: Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 169,46014
Başarı Sıralaması: 1.532.228
Kontenjan 2023 – 2024 : 25+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 25
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 230,89995
Başarı Sıralaması: 1.036.615
Kontenjan 2022: 15+0
Yerleşen 2022: 15
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 18+0
Yerleşen 2021 : 2
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 211,65878
Başarı Sıralaması: 793
Kontenjan 2020 : 8+0
Yerleşen 2020 : 8
Ankara Bilim Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Bilim Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.