2024 Ankara Bilim Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 209510018

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ankara Bilim Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Bilim Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Bilim Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 209510018 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Bilim Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Bilim Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Bilim Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü , Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü kontenjanı 25+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümüne 25 kişi yerleşmiştir.

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Ankara Bilim Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 169,46014

Ankara Bilim Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 25

Ankara Bilim Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 1.532.228

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209510018

ÜNİVERSİTE: Ankara Bilim Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 169,46014

Başarı Sıralaması: 1.532.228

Kontenjan 2023 – 2024 : 25+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 25

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 230,89995

Başarı Sıralaması: 1.036.615

Kontenjan 2022: 15+0

Yerleşen 2022: 15

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 18+0

Yerleşen 2021 : 2

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 211,65878

Başarı Sıralaması: 793

Kontenjan 2020 : 8+0

Yerleşen 2020 : 8

Ankara Bilim Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Bilim Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.