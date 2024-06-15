2024 Anadolu Üni. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101011192

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101011192 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümü , Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 4800+120+0+120+0 kişidir. 2023 yılında Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümüne 5040 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 243,97444
Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 5040
Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 880.47
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101011192
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: Açıköğretim Fakültesi
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim
Taban Puan: 243,97444
Başarı Sıralaması: 880.47
Kontenjan 2023 – 2024 : 4800+120+0+120+0
Yerleşen 2023 – 2024: 5040
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 243,38317
Başarı Sıralaması: 893.813
Kontenjan 2022: 4800+120
Yerleşen 2022: 4920
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 209,68527
Başarı Sıralaması : 558.809
Kontenjan 2021 : 2500+63
Yerleşen 2021 : 2563
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 231,67387
Başarı Sıralaması: 639
Kontenjan 2020 : 2500+63
Yerleşen 2020 : 2.563
Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.