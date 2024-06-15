2024 Anadolu Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101011014

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Anadolu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 101011014 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü , Turizm Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümüne 64 kişi yerleşmiştir.

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Anadolu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 406,30991

Anadolu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 64

Anadolu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 16.401

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101011014

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 406,30991

Başarı Sıralaması: 16.401

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 406,59481

Başarı Sıralaması: 17.488

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 358,67527

Başarı Sıralaması : 18.649

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 393,77794

Başarı Sıralaması: 15.6

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Anadolu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.