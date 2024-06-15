2024 Amasya Üniversitesi İlahiyat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100910267

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Amasya Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Amasya ilinde bulunan Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Amasya Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 100910267 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Amasya Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Amasya Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Amasya Üniversitesi İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Amasya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 99+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat Bölümüne 105 kişi yerleşmiştir.

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Amasya Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 274,75840

Amasya Üniversitesi İlahiyat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 105

Amasya Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 556.271

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100910267

ÜNİVERSİTE: Amasya Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Amasya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 274,75840

Başarı Sıralaması: 556.271

Kontenjan 2023 – 2024 : 99+3+0+3+0

Yerleşen 2023 – 2024: 105

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 310,44548

Başarı Sıralaması: 285.336

Kontenjan 2022: 99+3

Yerleşen 2022: 102

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 259,94423

Başarı Sıralaması : 285.927

Kontenjan 2021 : 99+3

Yerleşen 2021 : 102

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 317,50918

Başarı Sıralaması: 147

Kontenjan 2020 : 110+3

Yerleşen 2020 : 113

Amasya Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Amasya Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.