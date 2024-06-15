2024 Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100710745

Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100710745

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Akdeniz Üniversitesi İlahiyat  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya  ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi   İlahiyat Fakültesi   İlahiyat  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi İlahiyat  Bölümü tercih kod numarası 100710745 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi İlahiyat  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi İlahiyat  Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat  Bölümü kontenjanı 135+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat  Bölümüne 143 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Taban Puanı: 322,11049

Akdeniz Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 143

Akdeniz Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Başarı Sıralaması: 218.515

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100710745   

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 322,11049

Başarı Sıralaması: 218.515

Kontenjan 2023 – 2024 : 135+4+0+4+0

Yerleşen 2023 – 2024: 143

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 336,66950

Başarı Sıralaması:  155.797

Kontenjan 2022:  135+4

Yerleşen 2022: 139

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 296,22659

Başarı Sıralaması :  125.483

Kontenjan 2021 :  135+4

Yerleşen 2021 : 139

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 343,04859

Başarı Sıralaması:  77.9

Kontenjan 2020 :  150+4

Yerleşen 2020 : 154

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Akdeniz Üniversitesi İlahiyat  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi İlahiyat  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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