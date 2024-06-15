2024 Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100710745

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Akdeniz Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 100710745 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 135+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat Bölümüne 143 kişi yerleşmiştir.
Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 322,11049
Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 143
Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 218.515
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100710745
ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 322,11049
Başarı Sıralaması: 218.515
Kontenjan 2023 – 2024 : 135+4+0+4+0
Yerleşen 2023 – 2024: 143
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 336,66950
Başarı Sıralaması: 155.797
Kontenjan 2022: 135+4
Yerleşen 2022: 139
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 296,22659
Başarı Sıralaması : 125.483
Kontenjan 2021 : 135+4
Yerleşen 2021 : 139
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 343,04859
Başarı Sıralaması: 77.9
Kontenjan 2020 : 150+4
Yerleşen 2020 : 154
Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.