2024 Akdeniz Üniversitesi Coğrafya Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100711037

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Akdeniz Üniversitesi Coğrafya bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Coğrafya Bölümü tercih kod numarası 100711037 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Coğrafya Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi Coğrafya Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Coğrafya Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Coğrafya Bölümüne 64 kişi yerleşmiştir.

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Akdeniz Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban Puanı: 346,37085

Akdeniz Üniversitesi Coğrafya Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 64

Akdeniz Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başarı Sıralaması: 121.279

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100711037

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 346,37085

Başarı Sıralaması: 121.279

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 343,50956

Başarı Sıralaması: 131.216

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 291,21674

Başarı Sıralaması : 141.756

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 335,17691

Başarı Sıralaması: 95.8

Kontenjan 2020 : 50+2

Yerleşen 2020 : 52

Akdeniz Üniversitesi Coğrafya Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Coğrafya Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.