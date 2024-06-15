2024 Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100430267

Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü İÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Afyonkarahisar ilimizde yer alan Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100430267

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar  ilinde bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Coğrafya  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya  Bölümü tercih kod numarası 100430267 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya  Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Coğrafya  Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Coğrafya  Bölümüne 53 kişi yerleşmiştir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya  Bölümü Taban Puanı: 262,09606

Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 53

Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya  Bölümü Başarı Sıralaması: 682.015

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100430267   

ÜNİVERSİTE: Afyon Kocatepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Afyonkarahisar

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 262,09606

Başarı Sıralaması: 682.015

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 53

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 270,85168

Başarı Sıralaması:  598.835

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  40+1

Yerleşen 2021 : 33

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 261,28023

Başarı Sıralaması:  427

Kontenjan 2020 :  50+2

Yerleşen 2020 : 52

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Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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