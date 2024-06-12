2024 Afyon Kocatepe Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100410687

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Afyonkarahisar ilinde bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 100410687 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Afyonkarahisar ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 30+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

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Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 312,21278

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 31

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 284.824

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100410687

ÜNİVERSİTE: Afyon Kocatepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Afyonkarahisar

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 312,21278

Başarı Sıralaması: 284.824

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 31

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 306,57595

Başarı Sıralaması: 274.01

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 261,27707

Başarı Sıralaması : 254.826

Kontenjan 2021 : 30+1

Yerleşen 2021 : 31

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 296,48592

Başarı Sıralaması: 263

Kontenjan 2020 : 30+1

Yerleşen 2020 : 31

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.