  3. Yıllar sonra şok detay: Okul katliamı zanlısının babası meğer...

Kahramanmaraş’ta 9 kişiyi öldüren 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli’nin Emniyet Müdürü babası, yıllar sonra şok bir detayla gündeme geldi...

Kahramanmaraş’ta 9 kişiyi öldüren 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli’nin babası, Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Uğur Mersinli’nin adının daha önce bir dolandırıcılık doyasında geçtiği ortaya çıktı. Bu kapsamda Mersinli'nin 1996 yılında bir dolandırıcılık çetesine üye olduğu iddiasıyla yargılandığı belirlendi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor.

POLİGON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırganın okul baskınında babasına ait silahları kullandığı ortaya çıkarken, baba ifadesinde bu durumu doğruladı. Uğur Mersinli, oğlunu daha önce poligona götürdüğünü ve atış talimi yaptırdığını da kabul etti. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin emniyet mensubu babası Uğur Mersinli soruşturma kapsamında tutuklandı.

Soruşturma sürerken saldırganın poligonda çekildiği görüntüler de gün yüzüne çıktı. Söz konusu görüntülerde, saldırganın hedeflere nişan alarak ateş ettiği anlar yer aldı. Videoda, saldırganın babasının da poligonda bulunduğu ve oğluna eşlik ettiği görüldü.

BABA ATIŞ SIRASINDA YÖNLENDİRİYOR

Görüntülerin devamında baba Uğur Mersinli’nin oğluna nişan alma konusunda yönlendirmelerde bulunduğu dikkat çekti. Saldırganın ise birkaç kez ateş ederek hedefleri vurmaya çalıştığı anlar kayda geçti.

DİYARBAKIR'DA GÖREV YAPMIŞ

Emniyet teşkilatında polis başmüfettişi ve birinci sınıf emniyet müdürü olan baba Uğur Mersinli’nin 2020’li yıllarda Diyarbakır’da İl Emniyet Müdürlüğü'nde İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Mersinli’nin eşinin Kahramanmaraşlı olduğu bu nedenle Diyarbakır’dan tayinini isteyerek Kahramanmaraş’a gittiği öğrenildi.

ÇETE ÜYELİĞİNDEN YARGILANMIŞ

Öte yandan Katil İsa Aras Mersinli’nin babası Emniyet Amiri Uğur Mersinli’nin, 1996 yılında bir dolandırıcılık çetesine üye olduğu iddiasıyla yargılandığı ortaya çıktı.

