Yarın hava durumu nasıl olacak? İşte yurt geneli beklenen sıcaklıklar…

Yurt genelinde kavurucu sıcaklık adeta tavan yaptı. Batıdan doğuya, güneyden kuzeye birçok şehirde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı. Hafta sonu olması nedeniyle pek çok vatandaş Pazar günü hava sıcaklığını merak ediyor.

YAYINLAMA
Google News
Yarın hava durumu nasıl olacak? İşte yurt geneli beklenen sıcaklıklar…

Türkiye’de sıcaklıklar artarken, termometreler rekor dereceleri ölçüyor. Hatay’ın ilçesinde son olarak yapılan ölçümlemede 62,5 derece görüldü.

Beyin mozaikizmi nedir? Çocukları etkiliyor mu?Beyin mozaikizmi nedir? Çocukları etkiliyor mu?

Akdeniz ve Ege gibi tatil beldelerinde ise sıcaklık adeta tavan yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise, yüksek sıcaklığa karşı vatandaşlar uyarıyor.

ekran-resmi-2024-07-20-23-55-57.png

21 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL?

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Ülkemizin büyük bir bölümünde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının önümüzdeki bir haftalık periyotta Marmara, Ege ve Akdeniz ile Karadeniz’in kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 8 °C derece üzerinde, İç Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da 3 ila 5 °C derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kırmızı leopar tulumla sahneye çıkan Hadise mesaj verdi!Kırmızı leopar tulumla sahneye çıkan Hadise mesaj verdi!

Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

ekran-resmi-2024-07-20-23-55-28.png

SARI KODLU İLLER

Hava sıcaklığı bir yandan kendini gösterirken, Doğu Karadeniz’in iki ili için sarı kod uyarısı yapıldı. Giresun ve Trabzon çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların; gece saatlerinde etkisini artırarak Giresun'un doğusunda (Eynesil, Görele, Çanakçı, Doğankent, Tirebolu) ve Trabzon'un batısında (Beşikdüzü, Vakfıkebir, Şalpazarı, Tonya, Çarşıbaşı, Akçaabat) yarın sabah ilk saatlere kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Adres bu sefer İstanbul: Tam tamına 34 milyon lira ceza yazıldı…Adres bu sefer İstanbul: Tam tamına 34 milyon lira ceza yazıldı…

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Meteoroloji'den uyarı: Bu bölgeler sıcaktan kavrulacak, diğer bölgelere yağış geliyor! Çarşamba günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?
Meteoroloji'den uyarı: Bu bölgeler sıcaktan kavrulacak, diğer bölgelere yağış geliyor! Çarşamba günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar artıyor! Salı günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar artıyor! Salı günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak? 13 Temmuz 2024 Cumartesi hava durumu
Bugün hava nasıl olacak? 13 Temmuz 2024 Cumartesi hava durumu
Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Sıcaklıklar artıyor! Bazı bölgelere dikkat! Cuma günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Sıcaklıklar artıyor! Bazı bölgelere dikkat! Cuma günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?
Son Haberler
Yarın hava durumu nasıl olacak? İşte yurt geneli beklenen sıcaklıklar…
Yarın hava durumu nasıl olacak? İşte yurt geneli beklenen sıcaklıklar…
Beyin mozaikizmi nedir? Çocukları etkiliyor mu?
Beyin mozaikizmi nedir? Çocukları etkiliyor mu?
Almanya ekonomisi büyümekte zorlanıyor
Almanya ekonomisi büyümekte zorlanıyor
Kırmızı leopar tulumla sahneye çıkan Hadise mesaj verdi!
Kırmızı leopar tulumla sahneye çıkan Hadise mesaj verdi!
10 Temmuz hava durumu nasıl? Sarı kodlu iller hangileri?
10 Temmuz hava durumu nasıl? Sarı kodlu iller hangileri?
MGM’den Doğu karadeniz Bölgesi’ne sarı kod uyarısı: 8 il tehlikede!!!
MGM’den Doğu karadeniz Bölgesi’ne sarı kod uyarısı: 8 il tehlikede!!!
Çok Okunanlar
Hafızayı güçlendiren zihni açan 6 besin!
Hafızayı güçlendiren zihni açan 6 besin!
Afrika sıcakları geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
Afrika sıcakları geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
Timur Cihantimur’a ceza evi şoku! Dayak yedi, dişleri kırıldı
Timur Cihantimur’a ceza evi şoku! Dayak yedi, dişleri kırıldı
TÜVTÜRK'te sistem çöktü! TÜVTÜRK düzeldi mi?
TÜVTÜRK'te sistem çöktü! TÜVTÜRK düzeldi mi?
Meteoroloji uyarılarla açıkladı: Bugün hava durumu nasıl? 1 Temmuz 2024 Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji uyarılarla açıkladı: Bugün hava durumu nasıl? 1 Temmuz 2024 Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları
Bayramda hava nasıl olacak? Bayramın ilk günü hava durumu
Bayramda hava nasıl olacak? Bayramın ilk günü hava durumu
Yorumlananlar