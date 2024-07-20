Yarın hava durumu nasıl olacak? İşte yurt geneli beklenen sıcaklıklar…

Türkiye’de sıcaklıklar artarken, termometreler rekor dereceleri ölçüyor. Hatay’ın ilçesinde son olarak yapılan ölçümlemede 62,5 derece görüldü.

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Akdeniz ve Ege gibi tatil beldelerinde ise sıcaklık adeta tavan yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise, yüksek sıcaklığa karşı vatandaşlar uyarıyor.

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Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Ülkemizin büyük bir bölümünde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının önümüzdeki bir haftalık periyotta Marmara, Ege ve Akdeniz ile Karadeniz’in kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 8 °C derece üzerinde, İç Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da 3 ila 5 °C derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

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SARI KODLU İLLER

Hava sıcaklığı bir yandan kendini gösterirken, Doğu Karadeniz’in iki ili için sarı kod uyarısı yapıldı. Giresun ve Trabzon çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların; gece saatlerinde etkisini artırarak Giresun'un doğusunda (Eynesil, Görele, Çanakçı, Doğankent, Tirebolu) ve Trabzon'un batısında (Beşikdüzü, Vakfıkebir, Şalpazarı, Tonya, Çarşıbaşı, Akçaabat) yarın sabah ilk saatlere kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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