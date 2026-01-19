  1. Anasayfa
Valiliklerden son dakika duyuru: Motosiklet, skuter ve motokuryerlerin trafiğe çıkma yasağı uzatıldı!

Türkiye soğuk ve karın etkisi altına girerken o illerin valiliklerinden de son dakika duyurular peş peşe geldi...
Türkiye soğuk ve karın etkisi altına girerken o illerin valiliklerinden de son dakika duyurular peş peşe geldi...

Türkiye kışın en sert günlerini yaşarken, yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı valiliklerden peş peşe açıklamalar geliyor.

Yapılan açıklamalarda birçok ilde motokuryelerin, skuter, bisiklet ve motosikletlerin trafiğe çıkması yasaklandı.

İSTANBUL

İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle saat 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan yeni açıklamada, ağır taşıtlar saat 16.00'dan itibaren trafiğe çıkabilecek.

Kuryeler için ise trafiğe çıkış yasağının 20.01.2026 Salı günü saat 10.00'a kadar süreceği bildirildi.

SAKARYA

Sakarya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle valilikten trafikte tedbir alındı.

Yapılan açıklamaya göre, etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması ve meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla tedbirler alındı.

Bu kapsamda bugün il genelinde motokuryelerin trafiğe çıkması tedbir amaçlı yasaklandı.

BARTIN

Bartın'da olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kuvvetli kar yağışı ve buzlanma tehlikesi sebebiyle bazı tedbirler alındı.

Bu kapsamda saat 08.00'den yarın saat 08.00'e kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter, elektrikli bisiklet, bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbir amaçlı yasaklandı.

ELAZIĞ

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı, don olayı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ilave tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda il genelinde motosiklet, motorlu bisiklet ve motorlu kurye faaliyetlerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmiş olup, 1 gün (bugün) süreyle trafiğe çıkışları yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın alınan tedbirlere uymaları ve yetkili mercilerin yapacağı duyuruları takip etmeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

MALATYA

Malatya'da devam eden kuvvetli kar yağışı nedeniyle valilik bugün motosikletlerin trafiğe çıkmasını yasakladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı, don olayı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda, 19 Ocak 2026 Pazartesi, il genelinde motosiklet, motorlu bisiklet ve motorlu kurye faaliyetlerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmiş olup, bir gün süreyle trafiğe çıkışları yasaklanmıştır. Alınan bu karar, sürücülerin ve vatandaşlarımızın güvenliğini korumaya yönelik olup, hava koşullarının normale dönmesine bağlı olarak yeniden değerlendirilecektir. Şehirler arası ve şehir içi ulaşımda aksaklık yaşanmaması için yeteri sayıda personel ve ekip görevlendirilmiştir."

KOCAELİ

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla tedbirler alındı.

Bu kapsamda ikinci bir talimata kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.

ERZİNCAN

Erzincan Valiliği tarafından, kar yağışı nedeniyle saat 14.00'ten itibaren motokuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir talimata kadar yasaklandığı bildirildi.

