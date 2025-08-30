  1. Anasayfa
TOGG'dan sektörde çığır açacak yeni hamle! TOGG'dan bütçe dostu ucuz ve yeni model geliyor

TOGG'dan sektörde çığır açacak yeni hamle! TOGG'dan bütçe dostu ucuz ve yeni model geliyor
Yerli ve milli otomobil markası TOGG, sektörde çığır açacak yeni bir adım atmaya hazırlanırken herkesi şok edecek uygun fiyatlarla bütçe dostu T10B modeliyle otomobil sektörüne çığır açmayı hedefliyor.
Yerli ve milli otomobil markası TOGG, sektörde çığır açacak yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. TOGG, T10X ile yakaladığı satış başarısını T10F modeliyle sürdürmeye hazırlanırken, asıl patlamayı bütçe dostu T10B modeliyle yapacak.

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG, şu sıralar T10F modeli üzerinde yoğunlaşmış durumda.

Ancak sektör kulislerinde asıl büyük çıkışın, uygun fiyatıyla geniş kitlelere hitap etmesi beklenen T10B modeliyle yaşanacağı konuşuluyor.

TOGG’un ilk tanıtıldığı dönemde yol haritası da net biçimde duyurulmuştu. Bu plana göre önce C-SUV modeliyle pazara adım atılacak, ardından sedan ile ailelerin ihtiyaçları karşılanacak ve son olarak B-SUV modeliyle daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşılacaktı.

Bugün gelinen noktada bu strateji büyük ölçüde hayata geçti. TOGG’un C-SUV modeli T10X piyasada yoğun ilgi görüyor ve kısa sürede tükeniyor.

2025 yılı içinde satışa çıkması beklenen T10F modelinin de benzer şekilde yüksek talep görmesi ve stok sıkıntısı yaşatması muhtemel görünüyor.

Asıl merakla beklenen gelişme ise bütçe dostu T10B modeli olacak. Fiyatı erişilebilir seviyede tutulacak bu araç, asgari ücretle geçinen vatandaşların bile rahatlıkla ulaşabileceği bir seçenek haline getirilecek.

Bu noktada devreye, yalnızca TOGG’a özel sağlanan kredi desteği giriyor. Şu anda TOGG modelleri 48 aya varan uygun kredi imkânlarıyla satın alınabiliyor.

T10B modelinin de bu kapsama alınması halinde satışlarda rekor seviyeler görülmesi şaşırtıcı olmayacak.

Gelen bilgiler, T10B’nin 1 milyon TL’nin altında bir etiketle satışa çıkacağını gösteriyor. Resmî yol haritasına göre 2027’de piyasada olması beklenen bu B-SUV modelinin, 2026 yılında tanıtılacağı konuşuluyor.

