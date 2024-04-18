Emekliye 10 bin TL! Aynı gün onay çıkıyor

Ziraat Bankası, 10 bin TL'lik kredi kampanyası başlattı. Tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

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Emekliye 10 bin TL! Aynı gün onay çıkıyor

Türkiye'nin en büyük kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası, emeklilerin ekonomik zorluklarını hafifletmek için yeni bir yardım programı başlattı. Ziraat Bankası, emeklilere yönelik bu özel kampanya kapsamında 10 bin TL'ye kadar ödeme ve kredi imkanı sağlayacak.

Başvuruların ziraat şubeleri, internet sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla yapılacağı bildirildi. Başvuru sürecinde emeklilerden istenen TC kimlik numarasıyla yapılacak başvurular tüm bilgileri doğru ve tam olarak doldurmalıdır. Başvuruları uygun bulunan emeklilere, gerekli incelemelerin ardından 10 bin TL ödeme yapılacaktır.

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Ziraat Bankası ayrıca emeklilere ihtiyaç kredisi verecek. Emeklilerin kredi notları iyiyse, kimlikleri ve emekli maaş bordroları bankadan ihtiyaç kredisi alabilirler. Krediler, şube, mobil uygulama ve internet bankacılığı aracılığıyla başvurulabilir ve onaylanan krediler anında hesaba yatırılacaktır.

Ziraat Bankası, bu destek programı ile emeklilerin finansal ihtiyaçlarına yanıt verirken, kolay başvuru ve hızlı işlem prosedürleriyle dikkat çekiyor. Çalışanlar bu fırsatlardan yararlanmak için Ziraat Bankası kanallarını kullanmalıdır.

Ziraat Bankası'nın bu önemli girişiminin amacı, Türkiye'deki milyonlarca emeklinin yaşam standartlarını iyileştirmek.

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