Son dakika... Bakan Işıkhan'dan dikkat çeken asgari ücret mesajı

"32.2 MİLYON VATANDAŞIMIZ İSTİHDAMDA"
İstihdam ve işsizlik rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Işıkhan, dijital dönüşüm, yapay zekâ ve yeşil ekonomi gibi yeni alanların istihdam politikalarında dikkate alındığını belirtti."Bugün itibarıyla 32.2 milyon vatandaşımız istihdamda. Emekli sayımız 17 milyona yaklaştı. 11.4 milyonu SSK, 2.9 milyonu Bağ-Kur, 2.5 milyonu ise Emekli Sandığı kapsamında. İşyeri sayımız da 2.3 milyona ulaştı" diyen Işıkhan, aktif-pasif oranını 2'ye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.Hizmet sektörünün yüzde 57,9'luk oranla istihdamda ilk sırada olduğunu belirten Işıkhan, "Amacımız çalışma çağındaki atıl işgücünü yeniden ekonomiye kazandırmak" dedi.