Sel ve su baskınlarına dikkat! Meteorolojiden 11 ile sarı kod uyarısı! 8 Eylül 2025 hava durumu ve sıcaklık oranları

DENİZLERDE HAVA
Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah ve öğle saatlerinde güneyi 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Akdeniz’in batısı 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar; Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.