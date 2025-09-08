Sel ve su baskınlarına dikkat! Meteorolojiden 11 ile sarı kod uyarısı! 8 Eylül 2025 hava durumu ve sıcaklık oranları

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Adana'nın kuzey çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı