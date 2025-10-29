Önce yolsuzluk, şimdi casusluk! Ekrem İmamoğlu'nun en yakındakilerden çarpıcı itiraflar

KÜLTÜR A.Ş MÜDÜRÜ MURAT ABBAS

19 Mart 2024 günü İmamoğlu'na yönelik başlatılan "yolsuzluk" soruşturması kapsamında etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafta bulunan Kültür A.Ş Genel Müdürü Murat Abbas, İmamoğlu'na yönelik, “Kültür A.Ş.'de göreve başladıktan 3 ay sonra istifa etmek istediğini söylediği öğrenildi. Amacım sadece İstanbul’a kültürel manada katkı sunmaktı. Kültür A.Ş.’nin faaliyet alanları kültürel işlerle alakalıdır. Genel Müdür olarak göreve başladığımdan itibaren ilk 5 ay içerisinde bizzat Murat Ongun tarafından tarafıma bazı reklam mecralarıyla alakalı işlerin belirli firmalara verilmesi ile alakalı söylemleri ve talimatları oldu. Ben bu talimatların birçoğunu yerine getirmedim.

Her şeyi usulüne uygun olarak yapmaya çalıştım. Fakat bu baskılar neticesinde göreve başladığım üçüncü ayda bu görevi yapamayacağımı anlayıp istifa dilekçesini Murat Ongun’a, Ertan Yıldız’a ve Yiğit Özduman’a mail attım. Sonra bu üç kişiyle Kalamış’ta ismini hatırlamadığım bir otelde toplantı yaptık ve beni göreve devam etmem yönünde ikna ettiler" demişti.