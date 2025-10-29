Önce yolsuzluk, şimdi casusluk! Ekrem İmamoğlu'nun en yakındakilerden çarpıcı itiraflar

İBB Eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun beraberindeki 88 kişi ile birlikte yolsuzluk soruşturması, suç örgütü kurmak ve yönetmek, irtikap, rüşvet alma, ihaleye fesat karıştırma, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme ve terör örgütüyle iş birliği yapma suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.
İmamoğlu’nun tutuklu bulunduğu süre boyunca savcılık incelemeleri, MASAK raporları, iletişim cihazları incelenmiş, yolsuzluk ve casusluk soruşturma kapsamında ifade veren İmamoğlu’nun en yakınları çarpıcı itiraflarda bulunmuşlardı.
İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade veren ve etkin pişmanlıktan faydalanan Kültür A.Ş Müdürü Murat Abbas, İmamoğlu'nun kara kutusu olarak bilinen Adem Soytekin yine İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız, örgüt elebaşı olmakla suçlanan Aziz İhsan Aktaş, İSFALT Eski Genel Müdürü Burak Kozay, İBB Harita mühendisi Yakup Öner yer aldı.
Ayrıca geçtiğimiz hafta başlatılan İmamoğlu'na yönelik casusluk soruşturmasında da itirafçı olan İngiliz İstihbaratı MI6 bağlantılı Hüseyin Gün'de yerini aldı.
İşte İmamoğlu'na yakın olan itirafçılar...