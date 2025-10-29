Önce yolsuzluk, şimdi casusluk! Ekrem İmamoğlu'nun en yakındakilerden çarpıcı itiraflar

  1. Anasayfa
Yolsuzluk soruşturması nedeniyle İBB başkanlık görevinden uzaklaştırılarak cezaevine konulduktan sonra casusluk soruşturma kapsamında tekrar tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun en yakındakilerden çarpıcı itiraflarda bulunmaya devam ediyor.
İBB Eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun beraberindeki 88 kişi ile birlikte yolsuzluk soruşturması, suç örgütü kurmak ve yönetmek, irtikap, rüşvet alma, ihaleye fesat karıştırma, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme ve terör örgütüyle iş birliği yapma suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

İmamoğlu’nun tutuklu bulunduğu süre boyunca savcılık incelemeleri, MASAK raporları, iletişim cihazları incelenmiş, yolsuzluk ve casusluk soruşturma kapsamında ifade veren İmamoğlu’nun en yakınları çarpıcı itiraflarda bulunmuşlardı.

İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade veren ve etkin pişmanlıktan faydalanan Kültür A.Ş Müdürü Murat Abbas, İmamoğlu'nun kara kutusu olarak bilinen Adem Soytekin yine İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız, örgüt elebaşı olmakla suçlanan Aziz İhsan Aktaş, İSFALT Eski Genel Müdürü Burak Kozay, İBB Harita mühendisi Yakup Öner yer aldı.

Ayrıca geçtiğimiz hafta başlatılan İmamoğlu'na yönelik casusluk soruşturmasında da itirafçı olan İngiliz İstihbaratı MI6 bağlantılı Hüseyin Gün'de yerini aldı.

İşte İmamoğlu'na yakın olan itirafçılar...

MI6 BAĞLANTILI HÜSEYİN GÜN İFADE VERDİ

Casusluk soruşturması kapsamında İngiliz istihbaratı MI6 ile bağlantılı olan Hüseyin Gün’ün 500 sayfaya yakın verdiği ifade de, İmamoğlu ve seçim kampanyasını yöneten Necati Özkan'ın İngiliz İstihbaratı bağlantıları hakkında ifşalarda bulunduğu öğrenildi.

Hüseyin Gün'ün Necati Özkan'a İBB'nin veri tabanının kopyalanmasına dair gönderdiği mesajlar ortaya çıkmış, bu yazışmaları FETÖ'cülerin kullandığı 'ByLock' benzeri kripto uygulamalar üzerinden yapıldığı belirlenmişti.

KÜLTÜR A.Ş MÜDÜRÜ MURAT ABBAS

19 Mart 2024 günü İmamoğlu'na yönelik başlatılan "yolsuzluk" soruşturması kapsamında etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafta bulunan Kültür A.Ş Genel Müdürü Murat Abbas, İmamoğlu'na yönelik, “Kültür A.Ş.'de göreve başladıktan 3 ay sonra istifa etmek istediğini söylediği öğrenildi. Amacım sadece İstanbul’a kültürel manada katkı sunmaktı. Kültür A.Ş.’nin faaliyet alanları kültürel işlerle alakalıdır. Genel Müdür olarak göreve başladığımdan itibaren ilk 5 ay içerisinde bizzat Murat Ongun tarafından tarafıma bazı reklam mecralarıyla alakalı işlerin belirli firmalara verilmesi ile alakalı söylemleri ve talimatları oldu. Ben bu talimatların birçoğunu yerine getirmedim.

Her şeyi usulüne uygun olarak yapmaya çalıştım. Fakat bu baskılar neticesinde göreve başladığım üçüncü ayda bu görevi yapamayacağımı anlayıp istifa dilekçesini Murat Ongun’a, Ertan Yıldız’a ve Yiğit Özduman’a mail attım. Sonra bu üç kişiyle Kalamış’ta ismini hatırlamadığım bir otelde toplantı yaptık ve beni göreve devam etmem yönünde ikna ettiler" demişti.

İMAMOĞLU'NUN KARA KUTUSU ADEM SOYTEKİN

İmamoğlu’nun Beylikdüzü ekibinde yer alan "İmamoğlu’nun kasası", "kara kutu" gibi ifadelerle anılan ve İmamoğlu’nun inşaatlarında sıvacı- kalfa olarak çalışan, kısa süre içerisinde servetine servet katan Adem Soytekin’de, “Beylikdüzü’nde temelleri atılıp İstanbul’un tamamına yayılan çıkar amaçlı suç örgütünün tüm yapısını ve faaliyetleri hakkında bildiğim, gördüğüm ve dahil olduğum tüm olayları anlatarak etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istiyorum.” demiş, İmamoğlu’na yakın itirafçılar arasında yerini almıştı.

İMAMOĞLU'NUN KASASI ERTAN YILDIZ

İmamoğlu’nun bir diğeri kasası olarak bilinen Ertan Yıldız’da etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade veren bir diğer isim arasında yerini aldı.

Yıldız, 2014 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildikten sonra İstanbulspor Beylikdüzü isimli basketbol takımında yöneticilik yaptığını belirtmiş, 2019 yılımda ise İmamoğlu’nun İBB Başkanı olduktan sonra birlikte çalışmaya başladıklarını belirterek başkan danışmanı olarak İmamoğlu tarafından atanmıştı.

Yıldız verdiği ifade de şu itiraflarda bulunmuştu: “Operasyondan yaklaşık 7-8 ay önce Ekrem İmamoğlu birçok İBB bürokratına dinlendiğimizi ve takip edildiğimizi, dikkatli olmamız gerektiğini söylemiştir. Ekrem İmamoğlu tüm parasal sistemi kendisi takip etmekte olup, bu sistemde nam hesabına çalışan kişilere tek tek hesap sorardı. Bu şahıslar da kendi adlarına zaman zaman küçük işler yapar Ekrem İmamoğlu da buna göz yumardı.

Hakkımda isnat edilen Capacity AVM'den rüşvet istenmesi konusunda benim hiçbir dahlim bulunmamakla beraber söz konusu olay Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz bana burada taşıyıcı perdelerin kesilerek binanın depreme riskli hale geldiğini, buralarda otoparkların iptal edilerek dükkan yapıldığını söyledi." demişti.

ÖRGÜT ELEBAŞI OLMAKLA SUÇLANAN AZİZ İHSAN AKTAŞ

CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. başkanı ve üyelerinin olduğu 10 kişiye ‘suç örgütüne üye olma’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘haksız mal edinme’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Aziz İhsan Aktaş’ın örgüt elebaşı olmakla suçlandığı soruşturmada etkin pişmanlıktan itirafçı olan Aktaş, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleleri organize ettiği iddia ediliyor. Aktaş bu kapsamda 18 Nisan’da tutuklanmıştı.

İSFAKT ESKİ GENEL MÜDÜRÜ BURAK KOZAY

Aziz İhsan Aktaş soruşturmasıyla bağlantısı bulunan ve etkin pişmanlıktan ifade veren İSFALT Eski Genel Müdürü Burak Korzay’da tahliye edilmiş verdiği ifade de ise, firmaların hak ediş ödemelerini almak için sisteme ödeme yapmaya zorlandığını iddia etti.

Korzay, "Ertan Yıldız'ı arayarak Aziz İhsan Aktaş'ın ısrarlı bir şekilde kendisi ile görüşmek istediğini söyledim. Bunun üzerine Ertan Yıldız bana 'Sistem denilen bir yapı var. O da bu ismi bilir, oraya 30 milyon lira göndermeden parasını ödemezler.' dedi. Ben telefonda Ertan Yıldız'a 'Bunlar delirmiş, bu nasıl iş?' şeklinde tepki verdim. Bunun üzerine Ertan Yıldız bana 'Sen sistemi ilk defa mı duydun, bunu bilmiyor musun?' diye sordu. Ben böyle bir şey duymadığımı söyleyince 'Seçim öncesi kampanya için bütçe lazım.' dedi.

Bana 'Aziz İhsan Aktaş için zorlama, vermiyorsa diğer taraftan çözsün.' dedi. Bunun üzerine ben Aziz İhsan Aktaş'ı arayarak kendisine '30 milyon lira para istendiğini ancak benim buna karşı olduğumu, eğer İETT'ye ihtar çekerse ve haciz memuru gönderirse alacağını tahsil edebileceğini, böyle bir para vermemesi gerektiğini' söyledim. Bunun üzerine Aktaş bana 'Şu an faizler çok yüksek, nakit para çok önemli. Ben bu parayı verip alacağımı hızlıca almak istiyorum, bunu ben hazırlayıp sana haber vereceğim.' dedi. Ben de kendisine 'Beni aradan çıkartın, ben bu tarz konulara şahit dahi olmak istemiyorum. Ertan Yıldız'la görüş.' dedim." İfadelerini kullandı.

İBB HARİTA MÜHENDİSİ YAKUP ÖNER

İmamoğlu’na yakın isimler arasında yerini alan İBB Harita Mühendisi Yakup Öner’de etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olarak ifade vermişti. Öner, villa ve yalılardaki tadilat, onarım gibi işlere kreş adı altında milyonlarca lira ödeme karşılığında izin verildiğini söylemiş,

"Boğaziçi İmar yapılanmasının üst kısmında Fatih Keleş bulunmaktaydı ve yapılan her şeyden kendisinin bilgisi vardı. Kurumun işleyişinde gerçek yönlendirici ve karar verici Fatih Keleş ve Ekrem İmamoğlu'dur" demişti.

