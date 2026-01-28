Meteoroloji'den o illerimiz için uyarı geldi, kuvvetli yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğusu güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam saatlerinden itibaren 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7; Güney Ege’de batı ve güneybatıdan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, batısı batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.