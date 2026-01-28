  1. Anasayfa
  3. Meteoroloji'den o illerimiz için uyarı geldi, kuvvetli yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den o illerimiz için uyarı geldi, kuvvetli yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den o illerimiz için uyarı geldi, kuvvetli yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, bir hava hakim olurken bazı illerimiz için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yurdun doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların, Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; güneyli yönlerden Kıyı Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunun, gece saatlerinde Trakya kesiminin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, kuzeydoğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

SİVAS °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Bolu ve Düzce çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Malatya, Elazığ, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu

KARS °C, -1°C
Çok bulutlu

MALATYA °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 2°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

SİİRT °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLERDE HAVA
Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğusu güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam saatlerinden itibaren 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7; Güney Ege’de batı ve güneybatıdan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, batısı batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

