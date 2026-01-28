Meteoroloji'den o illerimiz için uyarı geldi, kuvvetli yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Malatya, Elazığ, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu

KARS °C, -1°C

Çok bulutlu

MALATYA °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı